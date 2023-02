25 buts ne suffisent pas : Refaelov devra suivre Trebel

On est curieux de savoir ce que Lior Refaelov pense du football qu’Anderlecht joue sous Brian Riemer. Partagerait-il l’avis du papa de Fabio Silva, qui estime que l’ADN du Sporting n’est plus visible dans le jeu des Mauves ? Refaelov (36 ans) n’est plus titulaire sous le Danois. Certes, il a été blessé contre Zulte Waregem et Seraing. Mais il n’a reçu que six minutes contre l’Antwerp et il n’est monté au jeu que pendant les arrêts de jeu à Ostende, pour gagner du temps. Alors que le Sporting manquait cruellement de créativité tout au long du match. Tout comme pour Trebel, Stassin, Silva et Leoni, ses data (kilomètres parcourus, courses à haute intensité…) sont sans doute insuffisantes pour revendiquer une place de titulaire dans le système de Riemer. Ses stats - 25 buts et 13 assists depuis qu’il est à Anderlecht - ne suffisent pas pour convaincre son entraîneur de lui donner une vraie chance. Que Rafa ne se fasse pas d’illusions : même si le CEO Jesper Fredberg ne lui a pas encore dit en face, il va devoir prendre la même porte que Trebel en fin de saison, celle de la sortie.