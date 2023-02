Désabusé par son métier, l’avocat Sven Mary candidat à la tête d’Anderlecht: "Il est temps qu’on écoute des gens qui connaissent vraiment le football"

Le plus célèbre des pénalistes du pays nous parle de son épuisement face à un métier qu’il ne comprend plus toujours. Confessions.

Sa réputation n’est plus à faire. Son nom a fait le tour du monde. Ex avocat de Salah Abdeslam, il est bien content d’être le grand absent du procès des attentats. À 51 ans, Sven Mary reste l’avocat le plus célèbre du pays. Roi de la procédure,...