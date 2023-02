Mais que peuvent attendre les Mauves d’un attaquant de 34 ans qui n’a pas brillé à Brest lors de la première partie de la saison ? “On attendait beaucoup plus d’Islam au vu de son expérience… Malheureusement, cela n’a pas été le cas”, a expliqué Grégory Lorenzi, directeur sportif du club breton à nos confrères de L’Équipe. “Peut-être que l’on ne correspondait pas à ses attentes non plus”, a-t-il ajouté.

Dans son entretien à L’Équipe, Lorenzi a également dévoilé les coulisses de ce transfert “pas du tout programmé” et réalisé en dernière minute par Anderlecht : “Mardi soir, j’ai reçu un coup de fil à 22 heures. On était en train de terminer nos derniers documents. On m’appelle pour me dire qu’il y avait une possibilité de transfert pour Slimani. Je dis pourquoi pas mais ça dépend du joueur. On me dit que le joueur veut partir. On n’en avait jamais discuté. Je me suis dit que si le club trouvait chaussure à son pied, je n’émettrais pas d’avis négatif. Une demi-heure après, Islam est arrivé au bureau et on a fait les papiers pour lui permettre de partir. Mais il n’a jamais été question de résiliation.”

Mais si l’aventure bretonne de Slimani s’est mal déroulée, l’ancien joueur de l’Excelsior Mouscron et de Mons est persuadé que l’international algérien reste un très bon attaquant : “Quand il est dans de bonnes dispositions, il peut beaucoup t’apporter. Il a une grosse carrière derrière lui, c’est une très bonne personne, mais on a besoin d’avoir tout le monde dans de bonnes dispositions, concerné.”

Islam Slimani a disputé ses premières minutes à Anderlecht vendredi lors du déplacement à Ostende après avoir remplacé Amuzu à la 72e minute.