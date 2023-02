Anderlecht : P.-V. contre Benito Raman à Ostende

Benito Raman s’est pris un procès-verbal pour être monté sur le terrain après le match entre Ostende et Anderlecht. Raman était suspendu et devait donc suivre le match depuis les tribunes. Écharpe mauve et blanc autour du cou, il avait attiré le regard des caméras de la télévision et des photographes parce qu’il buvait une bière pendant le match.