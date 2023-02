Debast, protégé comme un pilote de F1

Le secret de Batoco ? Les matériaux (du carbone, du chrome et du néon) – et la technologie proviennent du monde de la Formule 1, où les casques sont fabriqués de la même façon. L’idée vient d’un jeune Belge – Tom Cohen – qui a travaillé dans une usine qui faisait des casques pour les meilleurs pilotes au monde, comme Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Michael Schumacher et dans le passé Ayrton Senna.

”En voyant les versions plastiques que les joueurs utilisent actuellement, je me suis dit qu’on pouvait faire mieux, dit Cohen. Les jambières traditionnelles protègent contre des lacérations de crampon, mais pas contre des impacts plus importants. Pendant deux ans et demi, on a fait des recherches avec des universités, des laboratoires et des ingénieurs. On a notamment mesuré avec une machine à gravité combien d’énergie est transmise à une jambe lors d’un choc.”

Voici plusieurs modèles, dont certains ne couvrent qu'une petite partie du tibia. ©JEAN LUC FLEMAL

Le résultat est spectaculaire. “J’ose dire qu’avec ces jambières, on réduit le risque de blessures.” Est-ce qu’un Marcin Wasilewski serait sorti indemne du clash avec Witsel ? “C’est difficile à répondre. Avec le pied complètement fixé au sol et la jambe qui était déjà inclinée, il aurait sans doute eu une fracture, mais les chances de blessure grave auraient été amoindries.”

La majorité des joueurs déteste porter des jambières. Aux entraînements, personne n’en met. Cohen : “Ils s’entraînent avec des chaussettes de tennis. Sauf en équipe nationale d’Angleterre, où ils sont obligés d’en mettre pour des raisons d’assurance. En match, il y en a qui utilisent la moitié de la semelle intérieure de leur chaussure comme jambière ! ”

30 grammes, 5 millimètres d’épaisseur

Ce qui les dérange, c’est le poids. “Et donc, le matériel qu’on utilise pèse deux fois rien. On en a de 30 grammes à 50 grammes, alors que les autres marques pèsent entre 60 et 130 grammes. Et l’épaisseur ne dépasse pas les 5 ou 5,5 millimètres, comparé aux 8 à 9 millimètres des autres.”

Malgré la régulation européenne qui mandate environ 10 % de la taille du corps, les tailles des jambières sont le libre choix des joueurs. “Il y en a même de 10 centimètres. Un Van Crombrugge en a de 17,5 centimètres. Elles ne couvrent pas encore l’entièreté du tibia comme au hockey, mais il est bien protégé.”

Entre 89 et 1 289 euros

Vu le matériel et les heures de travail (scan de la jambe, modèle en 3D, échantillon, création du moule, puis finition de la jambière) les Batoco sont plus coûteuses que des jambières traditionnelles. Cohen : “On a deux types de coques : le carbone F1 et le composite T1. L’option F1 n’emploie que les meilleurs des carbones et est portée par les pro. La T1 est moins onéreuse mais elle reste très avancée.” Les prix oscillent entre 89 euros et… 1 289 euros pour la Rolls Royce de la jambière.

Batoco propose une application qui permet à ses clients de scanner sa jambe sur son propre smartphone, ce qui permet de déterminer la jambière qui lui correspond le mieux à distance.