Le coach danois a réussi à faire revire Anderlecht défensivement. Mais quel est son secret ? “Toutes les équipes qui veulent grimper au classement doivent avoir une base solide, dit-il. Il faut poser les fondations et puis construire. Je vois une attitude différente dans le chef de mes joueurs. Ils croient plus en eux et sont plus solidaires. Ils se jettent à fond dans la bagarre. Prenez Verschaeren, un profil offensif, il se bat pour sa vie en perte de balle. ”

Riemer a eu un long laps de temps depuis le déplacement difficile à Ostende. Il a travaillé sur certains points comme “le schéma de jeu offensif” ou “la structure de l’équipe. ” Il a également promis un match différent de celui face aux Ostendais. “Saint-Trond est plus dans le contrôle et moins kamikaze qu’Ostende. Nous aurons plus le contrôle du ballon. Nous voulons jouer un football offensif et attractif. ”