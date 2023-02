Islam Slimani confiant pour Anderlecht : "On peut faire des grandes choses dans cette fin de saison"

À lire aussi

Islam Slimani : "Je ne suis pas le sauveur d'Anderlecht. Quand je suis monté, le score était de 1-0 et l'important, ce sont les trois points. Il faut prendre match par match et essayer de prendre le plus de points. Le centre d'Amuzu était parfait et on commence à avoir des automatismes ensemble comme on peut le voir aux entraînements. Le plus important pour moi, c'est d'aider l'équipe à prendre des points et à gagner des matchs. J'étais à disposition du coach pour commencer le match et c'est à l'entraîneur de choisir. Je suis très content pour Benito Raman qu'il ait marqué et je pense qu'on peut faire des grandes choses en cette fin de saison."

Benito Raman : "Chaque victoire est importante vu le contexte. On va essayer de prendre des points à chaque match et quel que soit l'adversaire. Je donne toujours tout et je suis toujours très motivé pour aider l'équipe peu importe les circonstances. Je suis content donc avec ce goal et avec cette bonne deuxième mi-temps. On va essayer de continuer comme cela lors des prochains matchs."