Kara est de retour à Neerpede

Comme annoncé, Kara Mbodj est de retour à Anderlecht. Non pas pour renforcer l’équipe A mais pour se remettre en forme via les entraînements avec les U23. Kara a été déposé devant l’entrée du centre d’entraînement et est rentré à pied avec son sac, comme un élève à sa première journée d’école. Via les entraînements avec son ex-coéquipier Guillaume Gillet, il compte relancer sa carrière. Le Sénégalais n’a toujours que 33 ans.