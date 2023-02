L’avis de l’expert : Slimani n’a pas des allures de star

Spécialiste Anderlecht et Diables rouges

Ne faisons pas encore la pub d’Islam Slimani après 32 minutes de jeu (19 minutes à Ostende, 13 contre Saint-Trond), mais surtout en tant qu’être humain, il a laissé une bonne première impression. Alors qu’on l’attendait au coup d’envoi, il n’a pas râlé d’être sur le banc et sa montée au jeu valait la peine. Il n’a pas fêté son but en montrant son désaccord avec Riemer et il a témoigné son respect envers son concurrent...