”Le coach me met en confiance”

Le défenseur posté à gauche grandit de match en match. Au point de ne plus être remis en doute actuellement. “Le coach me met en confiance et m’apprend beaucoup. J’ai aussi la chance d’être entouré par des gars comme Vertonghen et Refaelov. Je prends les matchs qu’on me donne et fais de mon mieux.”

”Anderlecht ne meurt jamais”

Sardella fait partie des joueurs qui ont aidé Anderlecht à sortir la tête de l’eau malgré le contexte difficile. Anderlechtois depuis tout petit, il veut se battre pour remonter au classement. “On sait ce qui se passe en dehors mais on se concentre uniquement sur le terrain. On parlait de lutte pour le maintien il y a peu mais on reste Anderlecht. De telles équipes ne meurent jamais et renaissent de leurs cendres.”

”On regarde Slimani avec des étoiles dans les yeux”

Selon le défenseur, Slimani, buteur face à Saint-Trond, pourrait être l’un des acteurs de la course au top 8. “C’est un attaquant de classe mondiale. Il est arrivé et a étalé toute son expérience. Une occasion et ça rentre. Et il a déjà montré à l’entraînement qu’il était à l’aise à la conclusion. On sent qu’il a fait une grande carrière. Nous, les jeunes, nous le regardons avec des étoiles dans les yeux. Il nous transmet son énergie, sa bonne humeur. Il est gentil, humble, c’est une bonne personne.”

”L’Europe, ce sera la guerre”

Anderlecht devra rapidement revenir les pieds sur terre. Jeudi, les Mauves affrontent Ludogorets en Bulgarie dans le cadre de la Conference League. “Cette compétition est aussi importante que le championnat à nos yeux. On ira en Bulgarie pour gagner. Ludogorets ce n’est pas très sexy mais c’est le genre de match dans lequel ça va être la guerre. On a montré face à des équipes comme Seraing qu’on pouvait gagner ce genre de match.”