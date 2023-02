Quand nous lui avons demandé s’il savait que le Club Bruges a remporté trois titres et qualifications consécutives pour la Ligue des champions, Simundza a nuancé sa réponse. “Je n’ai pas dit qu’Anderlecht est la meilleure équipe belge du moment. Mais quand vous demandez n’importe où au monde quel est le meilleur club belge, tout le monde vous dira que c’est Anderlecht. Anderlecht a une grande tradition en Coupe d’Europe et forme beaucoup de joueurs qui réussissent dans les plus grands clubs d’Europe.”

Et la crise à Anderlecht ? “Ne pensons pas à leurs problèmes", continue Simundza. "Chaque club connaît de temps en temps une petite crise. Quand on affronte un si grand club avec une si grande histoire, il faut être très respectueux et prudent.”

À notre deuxième question – de savoir s’il était plus important d’éliminer Anderlecht en Conference League ou d’être champion de Bulgarie – Simundza a également dû répondre en deux fois. “Être champion de Bulgarie est plus important”, disait-il initialement. Sa réponse était du pain béni pour les journalistes bulgares. Est-ce que la Conference League n’est pas importante ? Simundza a dû atténuer ses propos : “Le titre est notre objectif principal, mais cela ne signifie pas que nous allons faire des cadeaux à Anderlecht. Nous sommes encore actifs dans trois compétitions : le championnat, la Coupe et l’Europa League. Nous voulons aller le plus loin possible dans ces trois compétitions et nous voulons gagner tous les matchs.”