Interrogé par CNN Portugal et Mais Futebol, Jan Vertonghen n'a pas fait de mystère à propos des chances du champion de Belgique. "Par rapport aux normes belges, le Club de Bruges est une équipe assez complète", a commencé l'ancien défenseur du Benfica. "Mais je ne doute pas que Benfica a un meilleur effectif. J'estime que les chances sont de 80-20 en faveur de Benfica. Ce sont les favoris."

À lire aussi

S'il donne clairement sa préférence à son ancien club, Sterke Jan s'est tout de même montré élogieux à propos des Blauw en Zwart. "Ces deux derniers mois, ils ne sont pas très bien en championnat, mais ils ont beaucoup de joueurs avec des qualités", a-t-il poursuivi. "Je pense que c'est l'effectif qui a le plus de qualités en Belgique. En Europe, ils ont très bien fait le travail avec une défense cohérente et un excellent gardien de but."

Entre les deux équipes, le cœur du Diable rouge balance. "Je connais encore beaucoup de gens à Benfica et je leur parle. Je connais aussi des Brugeois, mais j'encouragerai probablement un peu plus Benfica", a-t-il souri. "Je ne sais pas encore si je regarderai le match car nous avons un déplacement en Bulgarie (NDLR, à Ludogorets avec Anderlecht). Mais si j'ai une ouverture, je le ferai."

Vertonghen bon joueur après son départ: "Il deviendra une légende"

S'il a beaucoup joué lors de ses deux premières saisons, Jan Vertonghen était voué à devenir un second couteau lors de la troisième. Il n'avait disputé qu'une seule minute en championnat et avait été sur le banc lors de toutes les rencontres des qualifications européennes.

Une position qu'il n'affectionne pas en tant que grand compétiteur. Il a alors choisi de dire oui à Vandenhaute et au projet Anderlechtois. Lucide, le Diable le plus capé de l'histoire s'est montré classe à propos de son départ. "Cet été, quand j'étais à Benfica, je pouvais clairement observer le développement du groupe. Que ce soit avec les nouveaux ou avec les jeunes qui montaient en équipe première. Je ne suis absolument pas surpris par leurs performances."

À lire aussi

S'il est parti, c'est donc en grosse partie à cause de la concurrence. "Nico Otamendi connaît une saison merveilleuse à son âge (35 ans). Il continue d'être en bonne forme physique en étant un élément clé de l'équipe. Pour moi, c'est un grand leader et il l'a démontré au Qatar aussi." En plus, de l'Argentin, c'est également Antonio Silva qui l'a poussé en dehors de l'équipe. "Au début, il a commencé à jouer avec Morato, qui est aussi un excellent joueur, à cause des blessures de l'équipe. Puis le gamin est entré dans l'équipe. Pour moi, il va devenir une légende. S'il continue à faire ce qu'il a fait, il a tout pour être l'un des meilleurs défenseurs du monde d'ici à un an ou deux, à mon avis."

Selon lui, les Lisboètes possèdent un effectif très équilibré. "C'est une excellente équipe avec un mélange de jeunes garçons, portugais et étrangers. Pour moi, ils ont encore de meilleures chances de faire mieux l'an prochain."

Vertonghen est persuadé que le départ de Enzo Fernandez sera compensé. "Forcément, perdre un joueur d'un tel talent est un gros coup dur. Mais je pense que Roger Schmidt a un grand groupe avec lequel travailler. Nous verrons comment il le remplacera. Peut-être qu'il va tenter de mettre João Mário à cette position ou Aursnes."

Vertonghen sur Martinez: "Cela m'a un peu surpris"

Enfin, difficile pour les médias portugais de ne pas aborder le cas Roberto Martinez. Après une fin de règne compliquée à la tête des Diables rouges avec une Coupe du monde cauchemardesque, le Catalan a signé chez les Auriverde. "Cela m'a un peu surpris, je ne m'attendais pas à ce qu'il aille là-bas", a avoué l'ancien roc de Tottenham. Tout en comprenant le choix d'un homme qu'il respecte beaucoup. "C'est une grande opportunité. Le talent du Portugal est incroyable. Quand on regarde l'équipe, pour moi c'est l'une des meilleures au monde", a-t-il conclu.