Il l'a qualifié de frustrante. "Surtout pour mes joueurs. Nous aurons des regrets. Quand je vois différents aspects de notre jeu - la structure, le pressing, le calme, la créativité - on méritait au minimum un point. Je ne peux pas demander plus des joueurs car ils ont suivi le plan."

Raman, Dreyer, Arnstad, entre autres, ont obtenu des occasions cinq étoiles. "Tout se joue sur des détails qui changent tout. On prend de la confiance de ce genre de match. Elle sera importante. Si on fait la même chose jeudi au retour, on pourra faire quelque chose de bien. Nous étions mieux offensivement ces derniers temps. Le groupe est jeune et doit laisser parler ses qualités."

L'utilisation parfois approximative de la stature de Slimani explique aussi le manque d'efficacité. Riemer était d'accord avec cette analyse. "Nous devons donner plus de centres vers lui. L'équipe n'a pas l'habitude de ce genre de profil. Les joueurs doivent lui faire confiance. Ils ont parfois essayé de lui donner des ballons aériens mais pas assez vu ses qualités. Il a aussi un peu manqué de chance et n'a pas été aidé par des décisions controversées de l'arbitre. Nous devons plus utiliser cette arme que nous possédons dans le rectangle."

Anderlecht est reparti vers Bruxelles durant la nuit de jeudi à vendredi. L'atterrissage était prévu à Bruxelles aux alentours de cinq heures. "Les joueurs sont attendus à midi au club pour une séance légère et puis il faudra tout faire pour bien récupérer et être en forme dimanche."