Coucke botte en touche sur l’affaire Vandenhaute : “Vous ne devriez pas me poser ces questions”

Suite au mécontentement des supporters de plus en plus vif, Wouter Vandenhaute avait fait un pas de côté. Mais les supporters demandent toujours des comptes à Marc Coucke. Ce dernier a confirmé vouloir parler avec la délégation qui sera présente lundi. “Par respect pour eux, je ne vais pas en dire trop pour le moment. Je vais donner beaucoup de contenu aux supporters lundi. Et ce n’est pas parce que je ne communique pas sur Anderlecht que je ne suis pas impliqué, se défend l’homme d’affaires avant d’admettre que la situation n’est pas tenable. Bien sûr, Anderlecht ne devrait jamais être dixième. Et bien sûr, nous avons fait des choses qui n’étaient pas bonnes”

Lorsque le journaliste lui demande s’il apportera son soutien à Wouter Vandenhaute, le propriétaire Coucke botte en touche. “Vous ne devriez pas me poser ces questions. Je vais en discuter très respectueusement avec les supporters lundi”, a-t-il déclaré depuis Pairi Daiza.

Il faudra donc attendre les résultats de la discussion ce lundi 20 février.