Ils ont des c… ces deux Danois d’Anderlecht

Brian Riemer et Jesper Fredberg ont osé mettre de côté des grosses pointures comme Van Crombrugge, Trebel et Silva.

Brian Riemer a toujours un large sourire quand il parle à la presse, et on croit vraiment qu’il est un gars sympa et de bonne foi. Mais depuis son arrivée à Bruxelles, il a pris des décisions qui témoignent de culot. Soutenu par son CEO Sports Jesper Fredberg – on est curieux de savoir qui prend vraiment les décisions...