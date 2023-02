Riemer après le nul à Courtrai: "Leur premier but sur contre-attaque change le match"

Anders Dreyer : "On aurait pu marquer plus de buts aujourd'hui. C'est au final un bon point même si on veut gagner tous les matchs. Je ne saurais pas trop vous dire ce qu'il s'est passé en deuxième mi-temps. J'ai glissé sur le goal qui amène l'égalisation, ça arrive. On veut revenir dans le coup en se qualifiant en Conference League contre Ludogorets puis en s'imposant contre le Standard."

Bernd Storck : "Nous avons fait un fantastique match aujourd'hui. On a eu beaucoup d'occasions en première mi-temps et on aurait dû ouvrir le score avant qu'eux ne le fassent. On est bien revenu dans la partie en prenant l'avantage. C'est dommage qu'on ne prenne pas les trois points à cause de cette erreur qui gâche un peu notre très bonne prestation. On gagne ensemble et on perd ensemble donc c'est le football. C'était un peu trop calme pour moi à la fin. C'est pour ça que j'ai été voir les fans pour leur faire comprendre qu'on avait très bien joué aujourd'hui. Le match à Zulte-Waregem est très important et mes joueurs le savent."

Nayel Mehssatou : "Je pense que c'était un très bon match. Les supporters sont contents avec ce point mais je pense qu'on peut être déçu avec ce goal qui vient d'une erreur de notre part. On revient bien dans la partie en égalisant puis en prenant l'avantage donc c'est frustrant. Le derby à Zulte Waregem sera très important la semaine prochaine. J'étais très content de jouer contre mon ancien club avec beaucoup de gars que je connais bien."

Tom Vandenberghe : "On a joué un match d'un très bon niveau. C'est dommage cette égalisation anderlechtoise sur cette erreur de communication avec Kristof D'Haene. Il n'a pas entendu que j'arrivais... mais on peut quand même être contrent avec ce point. La première mi-temps était plus en faveur d'Anderlecht même si on a eu les meilleures occasions. La deuxième mi-temps était davantage en notre faveur."