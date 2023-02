L’ambiance sera plus tendue que lors de la réunion avec Fredberg et Riemer du mois passé. La majorité des supporters réclame la démission de Vandenhaute comme président et certains veulent même que Coucke parte.

Coucke et Vandenhaute ont rencontré les supporters d'Anderlecht ©D.R.

Les supporters d'Anderlecht sont arrivés au RSCA pour leur rencontre ©Bernard Demoulin

