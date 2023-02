1. Le 0-1 de Dreyer. “J’ai parfaitement touché le ballon”, dit le Danois. “C’était un joli but. J’aime les marquer ainsi, en un temps. C’est plus difficile pour le gardien.”

2. Le raté de Raman. “Je l’ai souvent vu marquer de telles occasions à l’entraînement et j’en suis convaincu qu’il va marquer la prochaine fois”, a expliqué Dreyer.

3. Le 1-1 de Courtrai. “J’ai glissé. Le terrain n’était pas parfait, mais cela valait aussi pour Courtrai”, a détaillé Dreyer. “J’avais pourtant de longs studs. Ce sont des choses qui arrivent dans le football. La contre-attaque de Courtrai ? On devra regarder comment éviter cela dans le futur.” Sardella, lui, a reculé sur cette contre-attaque de Messaoudi. “On aurait dû être plus concentré sur ce corner”, a admis le défenseur. “Et Courtrai a bien joué le coup. C’était ma tâche de rester homme contre homme Messaoudi. Il a reçu le ballon dans les pieds et a pu se retourner. C’était difficile à anticiper. Peut-être que j’aurais pu l’attaquer avant, je ne sais pas. Bart a fait l’arrêt. Hélas !, l’attaquant de Courtrai a bien suivi.”

4. Le 1-2 de Courtrai. Sardella était seul face à trois joueurs de Courtrai sur ce corner. “C’était clairement une phase arrêtée que Courtrai avait travaillée”, a analysé le défenseur. “Je ne sais pas si j’aurais pu faire autre chose. Le centre et la finition étaient parfaits.”

5. Le 2-2 de Murillo. “Ce n’est pas une coïncidence que j’ai marqué ce but, vu que j’ai mis le pressing sur le joueur de Courtrai”, a commenté le Panaméen. “Ce n’était pas si évident que cela de mettre le ballon au fond, parce que j’étais encore loin du but. J’ai d’ailleurs presque raté…”