Ante Simundza, T1 de Ludogorets, a sauvé La Louvière en D1 : “Westerlo me voulait après mon triplé”

En tant qu'entraîneur, Simundza a changé de look.

Décembre 2000. La Louvière est avant-dernier au classement avec neuf points et.. seulement 12 buts marqués en 17 matchs. Le président Gaone a compris qu’il devait aller chercher un buteur. Un certain Simundza lui est proposé pour un prix correct. Simunda est international slovène et s’est fait un nom en… Ligue des champions. Grâce à ses trois buts inscrits la saison précédente avec Maribor : une fois contre Genk au second tour préliminaire (5-1), une autre contre Lyon au dernier tour préliminaire (2-0) et une dernière en poules au Dynamo Kiev (0-1). La campagne du petit club slovène est historique et les meilleurs joueurs veulent en profiter pour gagner un peu d’argent à l’étranger. Mais Simundza, qui a déjà transité par la Suède, la Suisse et le Japon, doit se contenter d’un transfert à La Louvière.

guillement J'avais besoin d'un finisseur comme lui. Je lui ai livré deux assists contre Westerlo."

”Je me souviens de ses premiers entraînements, se remémore Benoît Thans, capitaine des Loups à l’époque. Il y avait tellement de joueurs qui passaient en test, qu’on n’attendait pas grand-chose de lui. On s’était trompé. Il était vraiment bon. Il avait un bon tir, un dribble, un excellent jeu de tête, il gardait bien le ballon, il n’était pas lent. Et surtout : c’était un finisseur. C’est ce qui me manquait. Mes meilleures saisons, je les ai jouées avec un buteur devant moi : Geurts au FC Liège, Oudjani à Lens, Janssens et Brogno à Westerlo…”

C’est à Westerlo que Simundza joue son quatrième match avec La Louvière. Quand on lui parle de ce 17 mars 2001, le coach de Ludogorets affiche un grand sourire. “Comment s’appelle encore cet adversaire ? Westerlo ? Correct ! J’avais mis un triplé, on a gagné 3-1. J’avais déjà inscrit des hat-tricks, mais je n’avais jamais marqué trois fois de la tête. Vous savez quoi ? Grâce à ces trois buts, Westerlo me voulait à la fin de la saison. Finalement, je suis rentré en Slovénie (au NK Aluminij). Si mes souvenirs sont bons, Benoît m’avait fait quelques assists dans ce match.”

Thans confirme. “Je lui avais brossé deux ballons sur la tête. J’étais content pour lui… et cela me faisait plaisir d’avoir battu mon ex-club. Cela ne m’étonne pas que Westerlo lui ait fait une proposition, vu que Brogno était parti à Sedan.”

Dans son édition du lundi, la DH titre : Simundza fait son show ! “Après ce neuf sur six-huit, je suis certain que nous allons rester en D1, disait Simundza dans nos colonnes. “Mon entente avec les autres joueurs se bonifie jour après jour. En plus, je peux compter sur un Benoît Thans qui est capable de distiller d’excellentes passes.”

Simundza en duel avec Vangronsveld de Charleroi dans le derby. ©Photo News

Les buts du duo Thans-Simundza resserrent les liens entre les deux. Thans : “On s’entendait bien sur le terrain mais aussi en dehors. Il vivait à La Louvière avec sa femme. On se côtoyait aussi hors du foot, mais il n’était pas un sorteur. Il était venu pour bosser. Il avait une excellente mentalité.”

Deux matchs plus tard, La Louvière accueille Charleroi. À la 82e, les Loups égalisent après le 0-1 de Sergio Rojas. Le 1-1 est signé Simundza. Le nul dans le derby est fêté comme une victoire.

Contre le grand Anderlecht, La Louvière rêve d’un miracle jusqu’à l’heure de jeu. Puis, Radzinski inscrit le seul but du match. Simundza est tenu de près par De Boeck et Doll et ne marque pas. Ce n’est que partie remise. La semaine d’après, il inscrit un des buts dans la victoire cruciale au Lierse (1-2).

J'ai compris que le coach Leclercq préférait un vieil attaquant français qu'il avait fait venir.

Ses cinq réalisations en douze matchs rapporteront six points, qui signifieront le sauvetage de La Louvière. Avec ses 30 points, la RAAL a deux points de plus qu’Harelbeke, l’avant-dernier.

À la reprise des entraînements en juillet, la DH relate que Simundza brille par son absence. “L’entraîneur Leclercq est très peu content de ce manque de politesse, indique notre journal. Il a, semble-t-il, invoqué des problèmes familiaux pour motiver son absence.”

22 ans plus tard, Simundza nous raconte la vérité. “J’ai senti que Leclercq ne voulait plus de moi. Il avait fait venir un viel attaquant de France (l’ex-international Nicolas Ouédec, ex-PSG) et j’ai compris qu’il fallait partir. Mais cela me fera quand même plaisir de revenir en Belgique !”

Simundza en action lors du match aller. ©JDM

Thans ne pourra pas rencontrer son ami à Anderlecht. “Je serai à Leipzig la veille en tant que consultant Proximus en Ligue des champions et on ne rentre que jeudi. Mais cela me ferait plaisir si tu lui donnais mon numéro. Récemment, j’avais dit une phrase sur Shalom Tikva sur la chaîne du Standard. Il m’a appelé d’Israël pour me remercier. Cela fait chaud au cœur de reparler à des coéquipiers qu’on a perdu de vue pendant plus de 20 ans !”