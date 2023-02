"Sur la phase du 2-2, je n’ai pas l’impression que ce hors-jeu change quelque chose à l’attitude de Sardella sur son dégagement. Quel défenseur laisserait le ballon passer en étant sûr qu’il est hors-jeu ? Personne. Sardella a une bonne réaction de défenseur mais il est malheureux en marquant contre son camp. La décision de Lardot va dans le sens du jeu. C’est aussi le cas pour la faute d’Ohio. C’est une gaminerie revancharde. L’impact est influencé par sa vitesse mais il ne sait pas faire mal à Diawara. Il n’y a pas de mise en danger de l’adversaire. Ça doit être réprimandé mais une carte rouge n’aurait pas été dans le sens du match. J’étais pour une approche humaine. Globalement, Lardot a été à la hauteur à l’événement. Il y a eu des critiques sur ses origines liégeoises mais il n’a rien à se reprocher. Il a aussi bien communiqué avec les acteurs du match."

2 "Sardella joue avec un poids injuste sur les épaules"

"Sur le premier but du Standard, Sardella défend comme un droitier qui joue à gauche. N’oublions pas aussi que c’est un défenseur central de formation. Aucun entraîneur chez les jeunes ne m’a dit qu’il était mauvais. Il joue avec un poids injuste sur les épaules à Anderlecht, où il n’est quasi jamais à sa véritable place. Dans son duel perdu avec Balikwisha, son attitude est liée à ses préférences motrices. Ses épaules le montrent bien. Son pied gauche est bon à la relance mais au niveau cognitif, c’est dur d’appréhender l’espace quand on est droitier à gauche. C’est de la psychomotricité. Pour moi, Sardella est victime de sa polyvalence et de son bon caractère. Le coach doit le soutenir maintenant. Il aurait pu aligner le gaucher N’Diaye, mais lui a un problème de positionnement dans une défense à quatre. Je comprends que Riemer préfère Sardella."

3 "Deila a eu des c… dans ses choix"

"J’ai eu beaucoup d’entraîneurs qui changeaient leur équipe pour un oui ou pour un non. Deila a eu des c… de remettre Melegoni qui méritait de jouer vu sa prestation à l’Union. Si tu le mets sur le banc pour lancer le gamin Noubi, tu peux le perdre pour plusieurs semaines. Et mettre Fossey sur la vitesse d’Amuzu aurait pu être une bonne idée. Finalement, Fossey a été naïf et Deila est intervenu dès la pause. Il a l’honnêteté de le reconnaître en faisant ce changement. Au final, il prend un point avec une cohérence par rapport à son vestiaire."

4 "Les vieux sont encore utiles"

"Je voudrais finir en signalant que les meilleurs sur la pelouse étaient Slimani à Anderlecht et les défenseurs centraux Bokadi et Laifis au Standard. Des anciens qui aident beaucoup les jeunes. Slimani fait jouer les autres, Dreyer et Verschaeren en profitent bien. Quelque chose se crée entre ces trois-là. De manière générale, les plus vieux joueurs montrent aux jeunes comment il faut se comporter. Au quotidien et pendant les matchs. Dans tous les secteurs professionnels, il faut apprendre de l’expérience qu’il y a autour de toi. Mais en football, on a tendance à l’oublier. Les dirigeants pensent que les vieux ne rapportent plus rien et les entraîneurs trouvent que les vieux sont plus embêtants à diriger. Pas malin selon moi…"