Des soucis à Anderlecht : Vertonghen (cheville) et Dreyer (malade) incertains pour le déplacement à Gand dimanche

Il y a sans doute plus de chances de voir Dreyer que Vertonghen sur la feuille de match à Gand. Le Danois était déjà absent mercredi lors de l’entraînement ouvert et il pourrait avoir soigné ses microbes d’ici dimanche. Au moins pour un rôle de joker. Lior Refaelov pourrait en profiter pour prendre le poste à gauche de l’attaque

Riemer a précisé qu’il ne prendrait aucun risque avec Vertonghen vu le match important de jeudi contre Villarreal en Conference League. On peut comprendre que le capitaine ne jouera pas à Gand. D’autant que le coach a complimenté Sardella et N’Diaye qui pourraient en profiter dimanche. Le premier pour jouer à son poste de prédilection dans l’axe, le second pour retrouver du temps de jeu comme back gauche. “Sardella m’a étonné quand il a joué dans l’axe contre Ludogorets. Je savais qu’il était bon sur le côté et il m’a montré qu’il était aussi très fort au centre. Il n’est pas le plus grand mais il a travaillé pour être le plus malin. Et j’ai aussi une grande confiance en N’Diaye à gauche. Il m’avait aussi forte impression sur son flanc contre Ludogorets.”

guillement "Mes joueurs savent qu'ils n'ont pas encore battu un autre grand et ils ont faim."

Pour le reste, l’infirmerie mauve est quasi vide. Delcroix (genou) est encore out pour un temps incertain et Kana a repris l’entraînement collectif. Il rejouera avec les Futures le week-end prochain. “C’était encore trop juste pour ce vendredi (Ndlr : à 20 contre les U23 du Club Brugeois).”

À la Ghelamco Arena dimanche (18h30), avec ou sans ses incertains, Anderlecht tentera d’enfin gagner un match contre un autre grand cette saison. Le Sporting n’a battu ni Bruges, ni Genk, ni l’Antwerp, ni l’Union, ni le Standard jusqu’à présent. “La question est justifiée mais je dois quand même dire qu’on n’a pas toujours eu de la réussite dans ces grands matchs, sauf contre Bruges. On méritait mieux à Genk en Coupe pour mon premier match et on n’a pas été récompensé contre le Standard dimanche passé. Contre l’Antwerp, c’était du fifty-fifty et ça aurait pu tourner entre notre faveur. Mais je peux vous dire que les joueurs le savent et ont faim.”