Aristote Nkaka est le joueur oublié d’Anderlecht : “Je me sens comme un fantôme, l’esprit de Neerpede”

Aristote Nkaka. Retenez le nom… car il vous fera peut-être gagner un point lors d’un quiz. Le milieu avait débarqué au Lotto Park en 2019 en provenance d’Ostende, dans la foulée du rachat de RSCA par Marc Coucke. Sous l’impulsion du directeur sportif de l’époque, Luc Devroe, les Mauves avaient même déboursé 1 million € pour s’attacher ses services.

Des questions avaient déjà été soulevées quant à son niveau au moment où il a paraphé un contrat jusqu’en 2023. Il avait montré de belles choses à Mouscron, mais ne sortait pas spécialement du lot chez les Côtiers. Résultat : il n’a pas joué la moindre minute avec l’équipe A et son temps de jeu est similaire en équipe B, à l’une ou l’autre exception près. “Je n’ai jamais reçu une véritable chance”, a détaillé le Belgo-Congolais. “Au début, c’était très difficile sur le plan mental. Vu que c’était la même histoire chaque saison, je m’adaptais plus facilement à la situation.”

guillement “J’ai perdu mon sourire ici.”

Pas plus de succès lors de ses prêts

À six mois de la fin de son contrat, Nkaka s’entraîne tous les jours. “Je me sens comme un fantôme, l’esprit de Neerpede. Je suis ici, mais personne ne me voit vraiment. Je ne joue pas le moindre match. C’est la décision de la direction et je dois m’y soumettre. Ce n’est pas plaisant. J’ai perdu mon sourire ici. Mais heureusement j’ai gagné en maturité. Je ne cause pas de problème et je fais ce que le club me demande.”

Les joueurs achetés par Devroe ont rapidement été rayés de la carte. Mais les multiples prêts de Nkaka n’ont pas porté leurs fruits non plus. Il a tenté des aventures en D2 espagnole, à Almeria et Santander, à Paderborn en D3 allemande et même à Waaslan-Beveren en D1B l’an dernier. Sans succès. “Je n’ai pas eu beaucoup de chance lors de mes prêts”, justifie-t-il. “J’ai commencé par un but à Almeria par exemple. Puis, une nouvelle direction est arrivée et c’était terminé pour moi. À Beveren, c’était le même scénario.”

Merci Guillaume Gillet

Cet été, Anderlecht a tout de même essayé, en vain, de trouver un accord pour mettre fin à son contrat d’un accord commun. “Je ne gagnais pas beaucoup à Mouscron. À Ostende, c’était déjà un peu mieux et à Anderlecht c’est un beau contrat. Mais l’argent n’a jamais été ma principale motivation. Je voulais rester à Anderlecht jusqu’à ce que je trouve un nouveau club. Ce qui, finalement, n’est jamais arrivé.”

Dans le but de lui mettre de la pression, Anderlecht l’a laissé s’entraîner individuellement avec le préparateur physique, Hubert Lemaire. Il n’était plus question d’entraînement collectif jusqu’à l’arrivée de Guillaume Gillet à la tête du RSCA Future, les U23. “Gillet a accepté que je rejoigne le groupe, je suis extrêmement reconnaissant envers lui. Je me sens à nouveau comme un joueur professionnel et je suis fit. Ça se passe bien aussi avec les jeunes joueurs. Nous sommes de bons collègues, mais je reste une sorte d’intrus.”

Raison pour laquelle la fin de son contrat sera un soulagement. “Je sais que les clubs de D1A ne m’attendent pas. Je souhaite tout simplement rejoindre une équipe où le coach me donne de la confiance et où je peux retrouver le sourire. J’ai 26 ans et ma carrière n’est pas terminée. Malgré tout, je n’ai aucun regret d’avoir choisi Anderlecht. Je le referais à nouveau. Ce n’est pas tous les jours qu’un club du top vient frapper à votre porte. Reste que tout ne se passe pas comme prévu.”