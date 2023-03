Des nouvelles de Julien Duranville à Dortmund: "Il a franchi une nouvelle étape dans sa rééducation"

À lire aussi

Arrivé blessé aux ischios, la pépite bruxelloise n'avait pas encore pu se montrer depuis son arrivée. La semaine dernière, il avait fait son retour à l'entraînement. Difficile de dire quand il fera sa première apparition sous le maillot du BvB. Une chose est certaine, cela ne sera pas en Europe. En effet, le talentueux ailier n'est pas qualifié pour cette qualification. Pas un problème en soi: à 16 ans l'objectif est de le faire monter en puissance selon son coach Edin Terzic. "Julien a franchi une nouvelle étape dans sa rééducation", a-t-il expliqué. "Nous espérons que ses débuts ne prendront pas trop de temps maintenant."

🎙 Edin #Terzic zu den Reha-Spielern: "Alle machen deutliche Schritte nach vorne. #Adeyemi fängt nächste Woche an, mit dem Ball zu trainieren. #Morey und #Duranville haben bereits Teile des Mannschaftstrainings absolviert."#BVBLeipzig pic.twitter.com/XFOwG4munx — Borussia Dortmund (@BVB) March 2, 2023

Pas question donc de s'entraîner avec les équipes de jeunes. Si les Allemands ont déposé 8,5 millions sur la table (avec des bonus qui pourraient faire grimper les enchères à un peu plus de 11 millions), ce n'est pas pour le faire stagner. Même si la possibilité de le voir avec les équipes inférieures existe afin qu'il reprenne du rythme. Actuellement, la seconde équipe de Dortmund évolue en D3 tandis que les U19 sont dans la meilleure tranche du pays et de cette catégorie d'âge.

Terzic: "Un super joueur"

Au BvB, Julien Duranville a changé de dimension. Fini le temps où son seul talent pouvait lui permettre de jouer. Désormais, ses concurrents directs sont nombreux. Gittens, Reyna, Reus, Brandt, Malen, Adeyemi... tous ces joueurs sont susceptibles de jouer sur un côté. Forcément, cela fait du monde. Mais Edin Terzic compte sur son joueur. Il l'a d'ailleurs rapidement couvert d'éloges lors de son arrivée. "C'est un ailier très talentueux qui se sent très à l'aise sur le côté droit et qui est super fort dans les situations individuelles. Il a une très bonne vitesse de réaction et peut poser beaucoup de problèmes devant le but. Le plan est qu'il soit un joueur cadre de la première équipe."

À lire aussi

Une belle marque de confiance que Sebastian Kehl a voulue tempérer dans la foulée. "C'est un joueur agile et plein de malices. Nous voyons son potentiel, mais il sort d'une blessure et aura certainement besoin d'un peu de temps pour s'aguerrir. Le but est de le faire monter pas à pas vers la Bundesliga", avait calmé le directeur sportif.

En proie aux doutes avant la Coupe du monde, le club de la Ruhr revient très fort depuis. C'est bien simple, on parle ici de la meilleure équipe d'Europe depuis décembre. Dix rencontres pour autant de victoires en championnat ainsi qu'une courte tête d'avance en Ligues des champions contre Chelsea. Un contexte serein qui pourrait profiter à l'inclusion de la fusée de 16 ans.

Côté RSCA, on ne regrette visiblement pas le prodige. Dans le documentaire "Mauve", Jesper Fredberg avait pour mission de répondre aux supporters. L'un d'entre eux avait demandé de garder Duranville. Sa réponse n'a pas tardé. "Je ne garderai jamais à un joueur qui n'a pas entièrement la tête à Anderlecht. Je ferai tout pour le vendre au meilleur prix", avait-il tranché. "Je ne vais pas aller au bras de fer avec des jeunes joueurs. C'est choisir Anderlecht ou partir." Et Julien Duranville a fait son choix. On verra dans les semaines à venir si c'était le bon.