Le journaliste de Humo attaqué par Anderlecht se défend : “J’ai reçu des coups de téléphone intimidants du club”

Si le premier est parti, le second est devenu président non-exécutif du club. Surtout, cette énième polémique venait encore un peu plus parasiter sa relation déjà très compliquée avec les supporters mauves.

Après la parution, le Sporting avait choisi de prendre le taureau par les cornes et d’attaquer le journaliste et le journal en question. Le club avait expliqué dans un communiqué que l’article contenait “des contrevérités” et qu’il était “indigné par l’utilisation de termes tels que nazi et psychopathe”.

Dans cette affaire, le RSCA réclame la coquette somme de 25.001 euros. Elle sera traitée dans le courant du mois de mars. Des informations confirmées par le journaliste. “Que puis-je répondre à cela ? Je compte mon argent et nous verrons bien au tribunal !”, a réagi Jan Hauspie pour le podcast “Café Constant”.

Pour autant, cette situation ne le fait pas rire du tout. Presque autant que la direction mauve. “J’étais en train de voyager lorsque j’ai reçu l’assignation en justice. Pour moi, c’était un choc. Je n’avais jamais reçu d’assignation à comparaître auparavant dans ma carrière de journaliste. J’ai également reçu des coups de téléphone intimidants du club dans les derniers jours de la rédaction de mon article.”

Selon lui, son article ne contenait rien de choquant. Surtout, il affirme qu’il n’était pas réellement à charge. “Cet article ne concernait pas Wouter Vandenhaute, Marc Coucke, Peter Verbeke ou Anderlecht”, poursuit-il. “Je me suis interrogé sur ce qui se passait dans un club de football. J’ai pris des contacts et j’ai cherché des réponses. Je ne pense pas qu’il soit anormal, en tant que journaliste, de s’interroger sur la situation dans laquelle se trouve un club du statut d’Anderlecht.”

Alors que la pression était redescendue ces dernières semaines, la tension est de retour au Lotto Park. La défaite à Gand met le RSCA au pied du mur. Ce jeudi, les Bruxellois affrontent Villarreal pour leur survie européenne. Ils défieront ensuite le Cercle pour espérer encore disputer les PO1. Un programme compliqué qui ne se prépare donc pas dans la tranquillité.