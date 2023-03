Anderlecht peut encore aller chercher 8 millions € en Conference League

Si la Conference League n’est pas aussi rémunératrice que la Ligue Europa et moins encore que la Ligue des champions, Anderlecht et La Gantoise peuvent tout de même aller chercher 1 million € s’ils renversent Villarreal et Basaksehir en huitième de finale de cette compétition. Et même quelques millions d’euros de plus de la part de l’UEFA s’ils passent plus qu’un tour, encore, dans cette “petite petite” Coupe d’Europe.

Si les Mauves ou les Gantois parviennent à se hisser en quart, ils peuvent espérer ensuite toucher une prime de 2 millions € pour une place en demi-finale et encore 3 millions € pour la finale qui se tiendra à Prague, le 7 juin. L’équipe qui s’y imposera touchera 2 millions supplémentaires. Il y a donc potentiellement encore 8 millions € à aller chercher.

Déjà 7 millions €

Jusqu’à présent, Anderlecht et Gand ont touché environ 7 millions € pour leur parcours européen, tout compris : 2,94 millions € de prime de départ ; 1,33 (Anderlecht) et 1,2 million (Gand) de prime de coefficient ; 1,33 million pour leurs résultats en poules, 625 000 € pour en être sortis et 600 000 € pour avoir atteint les huitièmes de finale, en plus d’un “market pool” qui n’est pas encore fixé mais qui devrait être inférieur au million €.