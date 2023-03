Anders Dreyer est chez lui à Anderlecht : “Je me sens bien, ma femme et mon chien m’ont rejoint”

Anderlecht aura bien besoin de la (petite) expérience européenne de son Danois. Il est, avec Vertonghen, Diawara, Refaelov et Slimani, un des joueurs à compter le plus de rencontres en Europe (27). “Je vais essayer d’apporter mes qualités à mes équipiers, explique-t-il, très sérieux. On sait que ce genre de match se joue à plus haut tempo. ”

guillement Je ne sais pas pourquoi je cours autant mais j'aime ça."

Idéal pour celui qu’on peut appeler le marathonien du secteur offensif. “Je ne sais pas pourquoi je cours autant, plaisante-t-il. Mais j’aime ça. J’aime me projeter dans la profondeur. ”

Ses courses font partie de son style de jeu mais il doit surtout être un homme de statistiques. Avec ses trois buts et un assist, il sait qu’il doit passer un cap. “J’arrive à mon meilleur niveau. Je me sens bien à Anderlecht. Ma femme et mon chien m’ont rejoint. L’équilibre familial est important pour un joueur. Mais je veux marquer plus de buts, donner plus d’assists. Je dois continuer à être dangereux, à prendre ma chance. ”

Une des clés de cette rencontre sera d’évaluer la manière dont Anderlecht a récupéré de sa nouvelle désillusion en championnat. Après avoir été rejoint au score par le Standard (2-2), le Sporting a subi la loi de La Gantoise sur un exploit individuel de Gift Orban (1-0).

Dreyer est assez positif, refusant de parler de gueule de bois. “Nous étions bien sûr un peu déçus mais nous avons la chance d’avoir une bonne ambiance dans le groupe. Nous sentons tous que nous faisons partie d’un processus. Nous avons bien préparé le match et voulons faire mieux que face à Gand. ”