Conference League: Anderlecht au complet avant d’affronter Villarreal

Le RSCA a dû s'entraîner dans de drôles de conditions ce mercredi midi. La neige a fait son apparition à Bruxelles comme sur le reste du pays et a recouvert les terrains d'entraînement de Neerpede. L'équipement présent ainsi que le travail des jardiniers, aidés par certains membres du staff et du personnel, a permis d'avoir un terrain en bon état pour que les Mauves puissent travailler dans de bonnes conditions pour leur dernière séance avant le choc qui les attend. Ils ont toutefois décalé la session de 30 minutes et n’ont pas travaillé sur leur meilleure pelouse afin de ne pas l’abimer.