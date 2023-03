Il a même appelé son chien Reina : Frank Boeckx, coach des gardiens du RSCA, est fan du gardien de Villarreal

Cesar Arzo, ancien équipier de Boeckx à Gand et entraîneur des jeunes à Villarreal, a bien rigolé en voyant le tirage. “J’ai tout de suite pensé que je devais essayer de réunir Frank et Pepe pour une rencontre, nous raconte-t-il. Je vais tenter de faire au match retour la semaine prochaine, à l’hôtel de l’équipe. Je sais à quel point ça ferait plaisir à Frank. Quand on jouait ensemble à Gand, il n’arrêterait pas de parler de Pepe.”

L’admiration de Boeckx pour Reina remonte à loin déjà. Il y a quinze ans, il avait même appelé son chien Reina. “Il est mon modèle, avait-il expliqué dans une interview il y a plusieurs années. J’aime son style de jeu. Il peut lancer une attaque du pied ou de la main. Ce n’est pas un géant tout fin. Il est athlétique, compact et explosif, tout ce que j’aime chez un gardien.”

Grâce à Reina, Boeckx avait même trouvé une WAG à Liverpool

En 2011, Boeckx avait pu se rapprocher furtivement de son idole, lors d’un week-end mémorable. “À Gand, Frank traînait toujours avec Melli et moi, se souvient Arzo. On l’appelait le troisième Espagnol et Frank parlait dans notre langue toute la journée. Il pensait être bon mais c’était une catastrophe (rires). Comme j’étais aussi ami avec Reina, mon ancien équipier à Villarreal, je lui avais demandé des tickets pour un match de Liverpool. C’était contre Swansea, près d’un poteau de corner. Il n’y avait pas eu de but mais Frank était aux anges parce que Pepe nous avait salués pendant son échauffement.”

Boeckx avait filmé tout cet échauffement et avait gardé précieusement les tickets du match, bien en vue sur sa table basse. Mais ce voyage à Liverpool pour Reina lui avait valu un autre souvenir : une… WAG. “On était sorti après le match et on avait discuté avec filles, sourit Arzo. Frank rencontre alors Stephanie McMichael qui avait participé à une célèbre émission de téléréalité en Angleterre. La relation n’a pas duré. Aujourd’hui, Boeckx est un homme heureux avec Julie et leurs deux enfants. L’admiration pour Reina, elle, est toujours bien là. “Je comprends Frank. Pepe est un phénomène. Comme tout le club, il a l’ambition de remporter cette Conference League. Mais il ne faut pas sous-estimer Anderlecht, malgré leur saison compliquée. je vais bien le signaler à tout le monde à Villarreal.”