Le bilan face aux clubs espagnols ne présage rien de bon, mais Anderlecht a déjà créé l’exploit

Anderlecht a déjà battu le Real (2x) et le Barça

Les Mauves ont pourtant déjà connu des victoires glorieuses. Ils ont, par exemple, battu à deux reprises le Real Madrid : 3-0 en 1984, avec des buts de Vandenbergh, Vercauteren, et Czerniatynski, et 2-0 en 2001 via Dindane et Goor. Les quatre autres matchs face au Real se sont conclus sur des défaites parfois sévères (6-1 en 1984 ou 1-4 en 2001).

En 1989, ils sont venus à bout du Barça (2-0). Jankovic et Degryse avaient offert la manche aller du 1/8 de finale de Coupe des vainqueurs de coupe. Les Mauves ont été jusqu’en finale face à la Sampdoria (2-0, a.p.).

Le dernier exploit face à un club espagnol date de 2010 en Europa League lorsqu’Anderlecht avait infligé une gifle 4-0 à l’Athletic Bilbao après avoir concédé le nul à San Mamès. Deux ans plus tard, lors de son dernier match en date face à un club Espagnol, Anderlecht a pris un point (2-2) sur la pelouse de Malaga. Les Mauves avaient été corrigés 0-3 à l’aller.

Romelu Lukaku avait participé à la qualification du RSCA face à l'Athletic Bilbao. ©Photonews

Les résultats du début du siècle sont, eux, presque uniquement négatifs. En 2004, Anderlecht a perdu deux fois face à Valence en Ligue des Champions. La saison suivante, les Mauves ont battu le Betis Séville lors du dernier match de poule. Un match pour du beurre. Les Espagnols étaient certains de leur troisième place. Anderlecht n’avait pas pris le moindre point avant et était certain de sa dernière place. Dernier match à noter : une défaite 2-1 à Getafe en 2007 lorsque la Coupe UEFA se jouait sans aller-retour en poule.