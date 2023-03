Perbet raconte ses souvenirs de Villarreal : “On s’est insulté avec Pepe à Santiago Bernabeu”

Dans toute son histoire, Villarreal n’a recruté qu’un seul joueur directement en Pro League : Jérémy Perbet. C’était fin janvier 2013 en louant le meilleur buteur en titre de notre championnat au RAEC Mons pour 600 000€. L’attaquant français avait aidé le club espagnol à remonter parmi l’élite avec 11 buts en une demi-saison puis avait levé l’option d’achat d’1,4 million.

Dix ans plus tard, Perbut n’a rien oublié de ses 18 mois fantastiques en Espagne. Toujours actif au FC Liège (D3) où il a franchi le cap des 600 matchs professionnels le week-end dernier et où son contrat sera prolongé automatiquement en cas de montée, il sera un spectateur attentif du double duel avec Anderlecht. “Mais pas au stade. J’habite à Waterloo et je fais le trajet vers Rocourt quasiment tous les jours. J’essaie donc de consacrer le plus de temps possible à ma famille en soirée.”

Quel rapport entretenez-vous encore avec Villarreal, neuf ans après votre départ ?

“Je n’ai plus beaucoup de contacts mais un lien existe encore. Je reçois encore pas mal de messages des supporters et j’échange parfois avec les dirigeants. Ils n’ont pas changé depuis mon époque, c’est une des forces de club. Il y a une vraie stabilité, même s’il ne reste qu’un seul joueur de mon époque, Manu Trigueros (NdlR : le joueur le capé de l’histoire du club). ”

Vous suivez encore les matchs ?

“Oui, j’essaie quand c’est possible, même si je vous avoue que je ne suis pas un dingue du foot à la télé. Quand ils ont gagné l’Europa League il y a deux ans, j’étais vraiment très heureux. Pareil quand ils ont atteint les demi-finales de la Ligue des Champions la saison dernière. Villarreal est l’exemple parfait du club qui tire le maximum de son potentiel. Ils ont atteint leur plafond vu les limites démographiques mais c’est déjà énorme. Ce club prouve qu’on n’a pas toujours besoin de centaines de millions pour arriver au top. Dans le recrutement et dans la formation, ils essaient de faire le mieux possible sans aller dans l’excès. Mais ce qu’il y a de plus frappant, c’est la stabilité qu’il y a dans le club. Quand ils sont descendus en D2, la saison avant mon arrivée, il n’y a pas eu de panique et la direction n’a pas été changée. Le président a quand même fait un effort financier pour relancer la machine et Villarreal est remonté directement. ”

guillement "Villarreal avait choisi Cavenaghi et pas moi en été. Mais le club ne voulait plus de l'Argentin en janvier et est revenu à la charge."

Comment Villarreal est arrivé jusqu’à vous lors de la saison en D2, en 2012-2013 ? Le club a toujours été très discret sur le marché belge.

“Mes agents, Juri Selak et Mogi Bayat, m’avaient dit que le club cherchait un attaquant à l’été 2012. J’étais sur une liste mais pas comme premier choix. Ils avaient finalement pris l’Argentin Fernando Cavenaghi à River Plate. Mais en janvier, Villarreal ne voulait plus de lui et la direction est revenue à la charge. Mons ne voulait pas me lâcher. Le président Leone était intransigeant mais on avait réussi à trouver une solution : un prêt de quatre mois avec une option d’achat. ”

Villarreal, ce fut le pic de votre carrière ?

“Oui. Je suis arrivé là-bas avec le statut de meilleur buteur en Belgique. Je pensais avoir le niveau pour m’imposer directement mais quand tu arrives et que tu vois la vitesse de jeu, tu hallucines. Ma période d’adaptation a été difficile mais je me suis mis au niveau. J’ai joué et j’ai marqué 11 buts en une demi-saison de D2 espagnole. On est monté et j’ai pu découvrir la Liga. Là, j’ai encore marqué 10 buts et on s’est qualifié pour l’Europe (NdlR : 6e place finale). ”

Dans votre maison à Waterloo, reste-t-il des traces de votre passage à Villarreal ?

“J’ai gardé quelques maillots mais surtout un paquet surprise avec des peluches, un petit maillot et d’autres petites choses que le capitaine m’avait remis à la naissance de ma fille. Je venais d’arriver, je ne parlais pas encore espagnol mais on voulait me montrer que je faisais partie de la famille. Ça m’avait beaucoup touché. Villarreal a gardé son âme en grandissant. C’était le club parfait pour m’épanouir. Vila-Real est une petite ville où tu peux te balader tranquille et bavarder sans pression avec les supporters. Tous les habitants vont au stade. C’est un rendez-vous familial. Beaucoup d’équipiers habitaient à Valence, à quarante minutes de route, mais pour ma famille, c’était plus simple de rester près du club. Après, on allait souvent en balade à Valence. On adorait cette ville. On avait même hésité à acheter quelque chose et à y revenir après ma carrière. Mais bon, je joue toujours (rires). ”

guillement "Mon équipier le plus fort à Villarreal, c'était Giovani Dos Santos. Mais quand l'hygiène de vie n'est pas là..."

Au FC Liège en troisième division, les jeunes joueurs vous parlent parfois de votre passage en Liga ?

“La nouvelle génération ne parle pas trop du passé (rires). Je ne mets pas ça de moi-même sur la table, ce n’est pas dans mon caractère. Mais quand on m’en parle, c’est avec plaisir que j’échange et je raconte mes souvenirs. ”

Racontez-nous vos souvenirs alors.

“Avec plaisir (rires). Quand j’en parle, j’ai quand même une certaine fierté. J’ai joué contre le Barça avec Messi, Iniesta et Xavi. Contre le Real Madrid où Benzema et Modric étaient déjà là. Ça reste gravé. Tout est passé très vite, au bout d’un an et demi, je suis parti en Turquie à Basaksehir. ”

Vous avez échangé votre maillot avec des grands noms ?

“Je ne fais pas trop ça. Le seul maillot que j’ai échangé de toute ma carrière, c’était avec Hugo Lloris quand je jouais à Gand (NdlR : en 2016-2017 contre Tottenham). Mais on me l’a volé (rires). ”

Volé ?

“Oui, au club. Je l’ai donné à l’intendant pour le nettoyer et je ne l’ai plus jamais revu. Il ne faut vraiment pas compter sur moi pour trouver de beaux maillots à la maison (rires). Mes frères me demandaient d’en récupérer mais j’oubliais. Ils voulaient des maillots quand j’affrontais une grande équipe mais on perdait souvent et je n’avais plus la tête à ça. ”

Perbet encore face à Alderweireld mais cette fois lors d'un Gand-Tottenham où on lui avait volé le maillot de Lloris. ©Photo News

Quel équipier vous a le plus impressionné à Villarreal ?

“Le Mexicain Giovani Dos Santos. On était concurrent en attaque mais on n’avait pas du tout le même profil et j’ai beaucoup joué avec lui, on était complémentaire. C’est un talent gâché. Il avait des qualités folles mais, dans le foot comme ailleurs, si tu n’as pas un minimum d’hygiène de vie, tu n’arrives pas aussi loin que tu aurais pu. Il se blessait souvent. ”

Et l’adversaire le plus fort lors de votre période à Villarreal ?

“Pepe du Real Madrid. Tu comprenais vite qu’il n’était pas là pour rigoler. On s’est même insulté lors du match à Santiago Bernabeu (NdlR : victoire 4-2 du Real). Il abusait. Le ballon était à l’opposé du terrain et il commençait déjà à me mettre des coups (rires). Au moins, ça m’a habitué à la D3 en Belgique où tu reçois pas mal de coups aussi. Quand tu es dos au but et que tu sens Pepe derrière toi, tu te dis vite que c’est mieux d’éviter le contrôle. Tu as l’impression d’avoir une bête dans ton dos. ”

Anderlecht a-t-il une chance dans ce double affrontement ?

“Villarreal n’est pas dans sa meilleure période mais c’est valable aussi pour Anderlecht. Le talent est encore là à Villarreal mais il y a une petite chance de gagner pour le Sporting. Je crois que ce sera un match ouvert, vu la philosophie du nouveau coach Quique Sétien. ”