John van den Brom, le seul à avoir battu Villarreal : "Ce sera dur mais Anderlecht a ses chances"

Étant donné que Villarreal était déjà qualifié avant d’entamer le dernier match de poules, le match aller contre Lech Poznan était plus représentatif. “Mais là non plus, ils n’ont pas joué avec leur meilleur onze, précise van den Brom. On sentait que Villarreal était déçu de devoir jouer la Conference League. Ce club a l’habitude de participer à la Ligue des champions et l’Europa League. On avait presque pu en profiter.”

Les Espagnols l’avaient quand même emporté 4-3. "On avait tenu le coup jusqu’à 3-3. Puis, ils ont fait monter quelques grosses pointures (Pino, Parejo et Moreno). On a souffert et ils ont finalement marqué via un but chanceux de Coquelin. On avait joué à Valence, parce que leur stade était encore en reconstruction.”

Villareal joue à la Pep Guardiola, si on peut en croire van den Brom. ©BELGA

En analysant son adversaire, van den Brom est tombé sous le charme de Villarreal. “C’est une équipe qui veut toujours jouer au football. Ils font aller le ballon de gauche à droite et attendent qu’il y ait une ouverture pour déjouer la défense adverse. Il faut donc bien fermer l’axe et couper les lignes de passe. Il faut aussi faire attention à leurs contre-attaques : Chukwueze est très rapide sur le flanc droit, il avait marqué un joli but contre nous. Villarreal a beaucoup d’atouts offensifs, mais ce n’est pas impossible de les désamorcer. Si Anderlecht y parvient, il a une chance de se qualifier.”

guillement Je pense que cette fois, Villarreal jouera avec son meilleur onze. Les choses sérieuses commencent.

Il ne faudra toutefois pas seulement penser à défendre, estime van den Brom. “Anderlecht doit jouer son jeu et ne pas trop s’adapter à l’adversaire. Je sais que cela ne tourne pas bien en championnat, mais un match de Coupe d’Europe est différent. Parfois, des joueurs parviennent à se surpasser en Europe. Un bon résultat contre Villarreal peut donner aux joueurs la bouffée d’oxygène nécessaire pour terminer la saison en force en Pro League.”

Van den Brom a affronté deux entraîneurs différents. “Au premier match, c’était encore Unai Emery, mais il a été débauché par Aston Villa en octobre. Quique Setien a repris. Je n’ai pas constaté de grands changements. Il a gardé le 4-3-3 de son prédécesseur. Je ne suis pas d’accord avec ceux qui prétendent que Setien est un grand naïf.”

Selon l’ex-coach du Sporting et de Genk, il n’y a pas un seul joueur qui sortait du lot. “Moi, je me souviens que j’étais content que Danjuma (ex-Bruges) ne joue pas. Entre-temps, il a été transféré à Tottenham. Je ne crois pas que cette fois-ci, Villarreal fera tourner son effectif. On est en 1/8e de finale. Les choses sérieuses commencent, même si ce n’est que la Conference League.”