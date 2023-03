"Je les ai entendus, sourit-il. Cela m'a fait chaud au coeur. Quand je vois que j'ai été critiqué à mon arrivée et maintenant je suis applaudi. C'est la preuve que le terrain est la meilleure manière pour répondre aux gens. J'espère donner encore plus et me battre pour l'équipe. C'est ma devise."

À lire aussi

guillement J'espère rester à Anderlecht mais il faut voir avec le club."

Lors de sa première interview, il avait lancé l'idée de rester plus que les six mois prévus dans son contrat. "Moi, j'espère rester mais il faut voir avec le club." Le RSCA n'est plus le même depuis son arrivée et peut se permettre de varier les styles de jeu. Sa présence dans le rectangle a fait mal à Villarreal. À l'instar de ses déviations en décrochage.

Il amène aussi beaucoup de confiance et ose affirmer qu'il sait "l'équipe capable de jouer à bon niveau" et pense même qu'Anderlecht "va être encore plus en confiance grâce à ce match face à Villarreal." Quant au retour? "Nos chances restent intactes. On doit juste gagner. Et on fera tout pour se qualifier."