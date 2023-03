Couler le Sous-Marin jaune ? Pas simple mais Anderlecht peut encore y croire

On ne sait pas encore si le Sporting a prolongé sa saison européenne mais la manche retour, jeudi prochain dans la grande banlieue de Valence, vaudra le coup d’œil. Même si les Espagnols n’alignaient pas leur onze-type, ils n’étaient pas dans la capitale européenne pour faire du tourisme. On l’a vite senti dans l’intensité qu’il mettait à chaque duel. Et dans la roublardise qu’il utilisait face à une équipe à la moyenne d’âge bien plus basse. Pour Villarreal aussi, la Conference League est le chemin le plus direct vers l’Europe.

Riemer ne sait pas dans quel état il retrouvera ses joueurs, généreux dans l’effort, contre le Cercle dimanche mais il a au moins la certitude de faire vivre la saison du RSCA quelques jours du plus. Même si les Brugeois mettaient fin au suspense dans la course aux playoffs des Anderlechtois, il resterait cet espoir d’atteindre les quarts de finale en Europe. Et de n’être plus qu’à quatre matchs de la finale à Prague, avec le ticket direct pour l’Europa League qu’elle offre au vainqueur.

Un capitaine pris en grippe et un capitaine agacé

Jeudi prochain au stade de la Céramique, Anderlecht aura sa chance. Il ne sera pas favori mais il y aura match. Les Bruxellois n’ont pas eu à rougir face aux Espagnols. Il n’y a pas un milieu de terrain à l’aisance technique insolente comme à Villarreal, à l’image d’un Parejo à la facilité déconcertante, mais la vitesse des Mauves a fait souffrir le demi-finaliste de la dernière Ligue des champions.

C’est sans doute pour ça que Riemer avait préféré Raman à Slimani en pointe. Pas sûr quand même que l’expérience se reproduise encore souvent, tant l’avant-centre belge agace ses équipiers par son placement défaillant. Même le capitaine Vertonghen n’a pas pu retenir quelques gestes d’énervement. L’Algérien, acclamé à sa montée au jeu, est indispensable, malgré sa montée après l’égalisation.

L’envie de faire mal dans le dos des Espagnols a aussi coûté un but au RSCA. À la demi-heure, Murillo était monté avec trop d’enthousiasme et n’a pas pu revenir pour s’occuper de Trigueros au second poteau. Le capitaine (et joueur le plus capé de l’histoire) de Villarreal en a profité pour marquer et pour être définitivement pris en grippe par le public après avoir fêté devant les ultras anderlechtois. Autant dire que les supporters ont savouré quand sa talonnade ratée a lancé Amuzu et Dreyer vers le 1-1 juste avant l’heure de jeu. La bataille navale pourra durer, au moins, nonante minutes de plus.