Fin de la (courte) aventure de Kara en U23 à Anderlecht

Il y a un mois, Anderlecht accueillait une tête bien connue à l’entraînement des U23 : Kara Mbodj, défenseur du Sporting pendant trois ans et demi entre 2015 et 2019. Un service que le RSCA, avec la bénédiction du coach (et ex-équipier) Guillaume Gillet, rendait à son ancien joueur, sans club depuis son départ du Qatar. Mais l’aventure est déjà terminée : pour une question d’assurance, il n’est plus possible d’accueillir le Sénégalais aux séances de l’équipe B. Il n’était de toute manière pas question de lui offrir un contrat avec les U23. La place de joueur plus âgé est prise par David Hubert.