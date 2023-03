Moussa N’Diaye se verrait bien éliminer Villarreal : “Nos chances de nous qualifier ? 100 % !”

”C’était mon meilleur match depuis que je suis à Anderlecht, dit-il. Sur de nombreux aspects différents de mon jeu. J’avais bien préparé le match et ça s’est vu je crois. Après, il y avait un tel rythme que j’ai fini avec des crampes.”

Le Sénégalais, formé à Barcelone, connaissait bien Villarreal et avait envie de bien faire. Il affirme s’être adapté à son adversaire et avoir conseillé ses équipiers pour ne pas se faire piéger par le jeu des Espagnols.

”On a parlé de tirage difficile mais on n’a jamais pensé comme ça. On a préparé ce match à fond pour faire de bonnes choses. Avec le nul, je nous donne d’ailleurs 100 % (sic) de chances de passer au prochain tour. On peut tenir le coup là-bas. Ce sera le plus grand match de ma carrière.”