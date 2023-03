Le Britannique de 40 ans attend encore des autorisations administratives pour débuter son travail. Passé par le Viking FK Stavanger (Norvège) comme adjoint puis comme entraîneur principal, Burchnall a également été le T1 d'Östersund (Suède), où il avait succédé à Graham Potter, l'actuel entraîneur de Chelsea.

Plus récemment, Burchnall était le T1 d'équipes anglaises comme Notts County et Forest Green Rovers. Cette dernière expérience s'est faite en League One (division 3 anglaise) mais s'était arrêtée en janvier dernier après 37 matches à la tête de l'équipe.

"Je n'ai pas réfléchi longtemps avant d'accepter ce défi, je suis très fier de rejoindre ce club fantastique", a réagi l'intéressé. Jesper Fredberg salue quant à lui "l'ajout d'une nouvelle pièce au puzzle de notre équipe d'entraîneur. Ian va jouer un rôle important dans le développement de notre style de jeu."

