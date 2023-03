La vitrine européenne donne le sourire aux banquiers d’Anderlecht

Verschaeren : déjà sur le marché

Riemer l’adore. Il estime que Verschaeren est “une machine”, parce qu’il attaque bien, qu’il défend bien et qu’il est capable d’enchaîner les matchs sans sourciller. Son évolution est remarquée en Europe, lui qui a été toujours été suivi depuis le début de son adolescence. D’autant plus vu sa situation contractuelle : son bail prend fin en juin 2024. Autrement dit, il devra absolument être vendu lors du prochain mercato. Sous peine de le laisser entrer dans son ultime année de contrat sans être certain de pouvoir le convaincre de prolonger.

Debast : Sterke Jan lui fait du bien

Riemer aimerait le garder une saison de plus. La direction aussi. Avec Vertonghen à ses côtés, Debast progresse sur le plan défensif, tout en gardant ses qualités de relance. Sa valeur pourrait donc encore augmenter dans les prochains mois, surtout s’il devient un Diable régulier de Tedesco. Le mettre sur le marché à l’été 2024 est le plan idéal au RSCA.

Verbruggen : un gardien recherché

Comme Debast, il lui restera deux ans de contrat après cette saison. Mais Verbruggen sera déjà dragué cet été, avec ses qualités de gardien moderne et ses prestations solides. Encore plus s’il devient international néerlandais. “À mes yeux, il doit encore rester un an à Anderlecht. Partir dans un grand championnat serait trop tôt, il a besoin de temps de jeu”, estime Riemer.

Bart Verbruggen félicité par ses équipiers après avoir stoppé tous les tirs au but de Ludogorets. ©JIMMY BOLCINA

Amuzu : enfin plus concret

L’offre de 9 millions de Nice l’été dernier a été refusée et cela a longtemps ressemblé à une erreur de gestion de Verbeke, à l’époque. Et le joueur a eu du mal à s’en remettre mentalement. Mais Amuzu relève la tête depuis l’arrivée de Riemer, au propre comme au figuré puisqu’on le voit plus concret dans ces actions offensives. Sa valeur remonte à deux ans de la fin de son bail. Assez pour atteindre à nouveau les 9 millions ?

N’Diaye : un potentiel fort suivi

Il n’est pas titulaire et Anderlecht cherchera un back gauche l’été prochain, après avoir échoué de peu avec Toffolo cet hiver. Mais N’Diaye n’en reste pas moins un joueur au potentiel encore indéfini. Sa prestation contre Villarreal jeudi a prouvé qu’il pourrait aller haut. Peut-être comme Babayaro à l’époque.