L’avis de l’expert : la question du contrat de Slimani va vite se poser à Anderlecht

Islam Slimani est probablement rentré au vestiaire avec un goût de trop peu dimanche soir. Il a marqué les deux buts mauves mais il aurait pu en mettre un troisième, voire un quatrième. Et l’attaquant algérien est plutôt du genre à voir le verre à moitié vide. Ce qui résume assez bien son apport : des buts et une mentalité de vainqueur, bâtie entre sa formation à l’arrache au bled et son passage en Premier League.