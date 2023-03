Riemer chambre son attaquant : “Slimani voulait juste une standing ovation”

On n’a pas compté les “amazing” lancés par Brian Riemer en conférence de presse. La preuve du bonheur du coach d’Anderlecht après une bonne prestation de son équipe. “On méritait de gagner et avec plus de deux buts au marquoir, dit-il. Sur le papier, ce match était extrêmement difficile face à une des équipes au pressing le plus intense de Pro League. ”