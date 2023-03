Sprint final pour le top 8: Anderlecht dans une bonne dynamique, le Cercle y croit, Charleroi doit se relever, c’est cuit pour les Canaris

Petit tour d’horizon des calendriers et des dynamiques des cinq concurrents encore en lice pour la huitième place, en gardant à l’œil que Charleroi et Malines attendent toujours le verdict du Conseil disciplinaire qui doit encore distribuer trois points.

Cercle Bruges (8e, 40 points)

Le calendrier

Malgré trois rencontres à domicile sur les cinq restantes – dont celle de vendredi face à Genk -, le calendrier brugeois n’est pas si simple avec, en guise de finale, un déplacement à Zulte Waregem qui jouera peut-être sa survie en première division.

La dynamique

La défaite concédée dimanche à Anderlecht (2-0) a cassé l’excellente spirale brugeoise forte de huit matchs consécutifs sans défaite. Si l’entraîneur Miron Muslic a complimenté le RSCA, il a souligné l’importance psychologique pour son équipe d’avoir malgré tout conservé la huitième place.

L’entraîneur autrichien espère surtout que son attaquant Kévin Denkey (8 buts, 7 passes décisives cette saison) ne sera pas suspendu trop longtemps après son exclusion au Lotto Park. L’Union belge propose en effet quatre matchs de suspension (deux effectifs et deux avec sursis).

L’une des clés, côté brugeois, résidera aussi probablement dans sa capacité à battre au moins l’une des grosses cylindrées qui reste à affronter (Genk et l’Antwerp). Car hormis un six sur six face à Gand, les Brugeois n’ont gagné contre aucun membre actuel du top 8 (3 points sur 30).

Notre avis : 9e

Anderlecht (9e, 39 points)

Le calendrier

Après le couac à Gand (1-0, le 5 mars) et la victoire sur le Cercle Bruges ce dimanche (2-0), les Mauves vont à nouveau affronter un concurrent direct, dimanche, avec un déplacement crucial à OHL. En clôture de phase classique, le 23 avril, le Sporting recevra Malines… qui sera peut-être davantage concerné par sa finale de la Coupe de Belgique de la semaine suivante. Entre-temps, il devra toutefois se méfier de son déplacement à Eupen où le Club Bruges, OHL et le Standard se sont cassé les dents cette saison.

La dynamique

Malgré plusieurs occasions loupées, le 2-0 bien tassé face au Cercle Bruges est une belle manière de montrer les muscles et de confirmer la (re) montée en puissance. Anderlecht semble plus sûr de ses forces. Et oui, avec un Slimani en buteur providentiel, il est probablement le nouveau favori pour arracher le dernier ticket des Europe playoffs.

Il reste à voir si les Mauves ne laisseront pas trop d’influx nerveux et d’énergie physique dans le déplacement de jeudi à Villarreal en Conférence League, voire au tour suivant s’il se qualifie.

Notre avis : 8e.

OHL (10e, 39 points)

Le calendrier

Anderlecht puis Genk : OHL sera peut-être fixé dans deux matchs. Si pas, il aura encore un rôle à jouer jusqu’au bout avec des duels face à Malines, Ostende puis le Standard.

La dynamique

Après un excellent début de saison, OHL a connu un long passage à vide. Les Louvanistes ont d’ailleurs quitté le top 8 depuis début 2023. Ils restent capables d’ennuyer beaucoup d’équipes, notamment grâce à la ruse de leur entraîneur Marc Brys, mais malgré un récent six sur six (Zulte Waregem et Charleroi) et le retour progressif de leur meilleur buteur Mario Gonzalez, leur spirale ne semble pas suffisamment favorable pour finir dans le top 8.

Notre avis : 11e

Charleroi (11e, 38 points)

Le calendrier

Des derniers prétendants au huitième ticket, le Sporting a certainement le calendrier le plus compliqué avec trois solides déplacements (Antwerp, Westerlo et Standard) entrecoupés de deux réceptions (Zulte Waregem et Genk). Les trois points potentiellement retirés à cause des incidents contre Malines, le 12 novembre, risquent de vraiment coûter cher au décompte final. Décision attendue cette semaine.

La dynamique

La défaite imméritée de vendredi dernier contre OHL (0-1) a coupé la spirale positive du Sporting (série de cinq matchs sans défaite, dont quatre clean sheet).

Charleroi va également devoir composer avec plusieurs absents ces prochaines semaines (Nkuba suspendu deux matchs ; Bager, Van Cleemput, Morioka et Stulic blessés ; Kayembe seulement de retour à l’entraînement collectif cette semaine), ce qui ne va évidemment pas faciliter sa tâche. Le manque d’efficacité offensive observée dernièrement risque également de ne pas suffire.

Notre avis : 10e.

Saint-Trond (12e, 36 points)

Le calendrier

Il y a à boire et à manger au menu des cinq derniers matchs limbourgeois : réception de Seraing, d’Ostende et de l’Antwerp, mais des déplacements à l’Union SG et… au Cercle Bruges. Les Trudonnaires partent de loin mais n’ont clairement plus rien à perdre. Ils joueront leur baroud d’honneur en déplacement, où ils occupent la quatrième place du classement en Pro League.

La dynamique

Bernd Hollerbach ne s’en est pas caché : son équipe a été trop déforcée au mercato hivernal pour rester en mesure de rivaliser pour le top 8. Les départs de Al-Dakhil, Kagawa et Brüls ont fait mal aux Canaris, par ailleurs trop dépendants de Gianni Bruno (14 buts).

Ils renseignent d’ailleurs un bilan insuffisant de 10 points sur 33 en 2023, dont 1 sur 15 lors des cinq derniers matchs, avec une difficulté à scorer. Seul Seraing marque moins que Saint-Trond cette saison en Pro League…

Bref, la dynamique n’invite pas à l’optimisme avant le sprint final.