Anderlecht doit croire en ses chances selon Riemer : “Ce n’est pas tous les jours que tu peux viser un quart de coupe d’Europe”

”On sort du rythme normal de la ligue belge, explique-t-il. C’est un moment à part dont il faut profiter. Je le sens dans le groupe. L’impatience règne. Ce genre de match est un privilège pour les joueurs. Ce match est une possibilité de montrer ce qu’on vaut.”

Riemer pense en deux temps. D’abord au court terme avec une possible qualification. “On affronte le favori de la compétition et donc de ce match. On respecte cette équipe mais on sait de quoi on est capable. Pour réussir quelque chose, il faut performer à notre meilleur niveau. Et en espérant qu’ils ne soient pas à leur meilleur niveau. Ce sera une bataille au sommet et sans filet de sécurité car il n’y a plus de match pour se rattraper.”

guillement Si tu n'aimes pas la pression, trouve un club qui ne joue pas l'Europe."

Il considère également cette rencontre comme un passage obligé dans l’apprentissage de ses joueurs. “C’est une expérience et une opportunité. Combien de fois dans ta vie tu peux viser un quart de finale de Coupe d’Europe. On a cette chance de jouer un match dont beaucoup de joueurs rêvent. Prenons-le comme un privilège.”

Le discours positif a également ses inconvénients. À savoir la pression qui émane des bonnes prestations des Mauves en Europe cette saison. “Les joueurs d’Anderlecht savent gérer la pression. Ils en ont à tous les matchs. Et ils aiment ça. Si tu n’aimes pas ça, trouve un club qui ne joue pas l’Europe et les trophées.”