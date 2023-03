Fede Vico n'a jamais joué de match officiel pour Anderlecht. ©Belga

Fede Vico 2013-16

Anderlecht l’a prêté en Belgique et en Espagne, mais Fede Vico (28 ans) n’a jamais réussi à percer en Belgique. L’Andalou avait beaucoup de talent, mais n’a jamais supporté sa vie en Belgique. Il ne parlait pas anglais, ce qui a joué en sa défaveur dans son intégration. Anderlecht le trouvait également trop léger pour se frotter aux grands du championnat. Il a quitté le Sporting sans la moindre apparition au compteur. Il a enchaîné les clubs espagnols de divisions inférieures et a finalement fait son trou. Il a déjà dépassé la barre de 200 rencontres en D2 espagnole. Il est actuellement titulaire avec Leganes où il a reculé dans l’entrejeu.

Diego Capel fait partie des Espagnols qui sont venus joués à Anderlecht au 21e siècle. ©Belga

Diego Capel 2016-17

Parmi la dernière équipe championne avec Anderlecht, Diego Capel (35 ans) ne fait pas partie des premiers noms cités. Pourtant, René Weiler avait un faible pour l’ailier espagnol au style assez simple, voire old-school.

L’ancien international espagnol (2 caps) a disparu de la circulation au fil de la saison et a été libéré en fin de saison. Il a passé une saison complète sans club avant de redescendre en D2 espagnole, à Malte et en Grèce. Il est régulièrement passé par la case chômage. Depuis l’été dernier, il a annoncé sa retraite.

Ruben Martinez a surtout joué en coupe d'Europe ©Belga

Ruben Martinez jan. 2017-17

S’il n’a joué qu’un seul match de Pro League lorsqu’Anderlecht était déjà champion de Belgique avec Frank Boeckx dans les cages, Ruben Martinez (38 ans) a marqué le club lors de son passage. Le portier espagnol, arrivé en prêt du Deportivo la Corogne, a joué un rôle sur la scène européenne. Il était titulaire lors du deuxième tour de la compétition et a aidé le Sporting a se hisser en quart de finale face à Manchester United. Le RSCA aurait aimé le conserver, mais il a préféré retourner sur le banc du Depor. Il a ensuite porté le maillot d’Osasuna et de Larnaca (Chypre). Il est retraité depuis janvier 2022.

Sergio Gomez est devenu l’un des chouchous du public anderlechtois. ©Belga

Sergio Gomez 2021-22

La plus belle réussite de Peter Verbeke en tant que directeur sportif du RSCA se nomme Sergio Gomez. L’Espagnol a été recruté à Dortmund à l’été 2021 après avoir passé une large partie de sa formation au FC Barcelone. L’ancien numéro 10 est devenu latéral gauche sous Vincent Kompany et a été transféré à Manchester City l’été dernier pour plus de 15 millions. Il est actuellement remplaçant.