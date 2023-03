Yari Verschaeren : “Je ressemble à Modric ? Je suis très loin de son niveau”

Yari, pouvez-vous battre cette équipe de Villarreal ?

”Nous avons montré à l’aller que nous avons une bonne équipe. Les Espagnols sont favoris mais nous sommes confiants. Nous avons des qualités pour réussir.”

Au niveau personnel, ces deux derniers mois vous ont montré épanoui…

”Je joue bien. Chaque match, je suis un peu plus confiant en moi. J’espère le confirmer demain. Je suis aussi bien aidé par mes équipiers. Si l’équipe performe, tout devient plus facile et l’ensemble du groupe joue mieux.”

guillement Si besoin je peux courir 15 km si cela nous offre la qualification"

Êtes-vous prêt à courir 13 kilomètres pour vous qualifier ?

”S’il le faut je courrai même 14 ou 15 kilomètres si cela nous permet d’atteindre les quarts de finale.”

Aviez-vous déjà couru autant de kilomètres par match avant de rencontrer Brian Riemer ?

”Le coach nous demande beaucoup d’implication au niveau physique. C’est devenu une donne très importante dans le football moderne. La technique ne suffit plus car beaucoup de joueurs ont de bons pieds. Si on peut avoir tous cette énergie physique, on peut faire mal à beaucoup d’équipes.”

Après la qualification face à Ludogorets, le coach vous a comparé à Luka Modric. Fait-il partie de vos modèles ?

”Oui, mais je suis loin du niveau de Modric et de ce qu’il a réalisé. Ce genre de comparaison fait du bien quand elle vient du coach mais je garde les pieds sur terre. Je ne me compare pas aux plus grands joueurs au monde.”

Aimez-vous cette position plus reculée ?

”Bien sûr, elle me permet de combiner ma capacité à beaucoup courir et mes qualités techniques. Si j’arrive à être au niveau dans ces deux aspects, je peux donner beaucoup à l’équipe.”

Croyez-vous à une sélection dans le groupe de Domenico Tedesco ce vendredi ?

”Je n’ai pas eu de contact avec lui mais j’espère toujours être dans la liste des Diables rouges. Je n’y pense pas tous les jours car j’ai beaucoup de matchs importants pour le club. Et c’est grâce à cela que je peux être sélectionné.”