Il n’a pas flanché lors du premier quart d’heure lors duquel Anderlecht a souffert. Il a repoussé deux tirs dangereux en fin de première mi-temps : de Baena et Morales. Après un ballon trop facilement relâché, il a effectué un arrêt miraculeux devant Moreno, qui l’a félicité. Même pendant les arrêts de jeu, il était imbattable. Bref : il a joué le match de sa vie.

Murrillo 7 Mauvais début de match, notamment avec une carte jaune inutile. Mais quelle bonne seconde mi-temps avec plusieurs montées intéressantes et un assist parfait sur Slimani !

Debast 8 Arrêt exceptionnel de la tête à même la ligne. Solide dans les duels et bon et audacieux à la relance. Il n’a pas plié en fin de match.

Vertonghen 7 Quelques interventions hésitantes en début de match qui ont failli coûter cher. Par contre, son expérience l’a aidé à résoudre d’autres situations épineuses. Très bonne deuxième mi-temps lors de laquelle il a joué comme un vrai patron.

N’Diaye 8 Surtout en seconde période, il a à nouveau été excellent avec quelques montées qui doivent avoir impressionné plusieurs clubs.

Diawara 7 Bon en tant que relais entre la défense et l’entrejeu. Et à la demi-heure, il a fait un retour défensif crucial. Match très complet.

Verschaeren 7 Vu son excellent match à l’aller, il a reçu moins d’espaces. Avant le repos, il a surtout dû se limiter à défendre. A plus su se libérer en seconde période mais est sorti blessé.

Refaelov 6,5 Il était le seul à savoir monopoliser le ballon et à provoquer des fautes espagnoles lors du début de match très compliqué. Gros boulot défensif.

Dreyer 6,5 Un premier tir qui manquait de conviction. Il n’a pas vraiment pu s’imposer mais il était à la base du but anderlechtois.

Amuzu 7,5 Quelques accélérations qui ont fait mal aux Espagnols, et il était l’homme du pré-assist sur le superbe but. Sorti sur une civière.

Raman 6 Il a eu la première vraie occasion à la 24e mais son contrôle n’était pas parfait. Il a eu toutes les peines du monde à tenir le ballon mais il a fait un énorme boulot.

Slimani 8 A marqué un but en or, à peine quelques minutes après sa montée au jeu. Pourtant, il semblait nerveux et avait encore reçu une carte jaune inutile.

Ashimeru 7 Montée au jeu sans complexes.

Riemer 7 Il a fait un choix risqué en optant pour Raman au lieu de Slimani, tout comme au match aller. Mais finalement, son plan a bien fonctionné, vu que Slimani a fait la différence.