Ils ne sont plus que huit avec deux Belges avant les quarts de finale de la Conference League. Anderlecht et La Gantoise seront rivés devant leurs écrans sur le coup de 14h avant le tirage au sort du prochain tour de la C4. Le plus gros poisson, qui fait figure d’épouvantail dans cette compétition, est sans doute West Ham mais le niveau général reste plutôt homogène au vu de la situation très délicate des Hammers en Premier League qui luttent pour ne pas basculer en Championship.

Ce tirage n’a pas la moindre restriction. Mauves et Buffalos pourraient donc bien s’affronter en quarts de finale malgré la volonté de Brian Riemer de l’éviter. Le tirage au sort des demi-finales sera également réalisé.

À lire aussi