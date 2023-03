”Toute l’équipe a été incroyable mais nous avons surtout sorti un très gros match défensivement. Les vagues d’attaques des Espagnols se succédaient, mais je n’ai pas dû intervenir si souvent que cela parce que tout le monde se jetait devant le ballon.”

Vous avez pourtant certainement joué le meilleur match de votre carrière…

”Je ne sais pas trop. Je suis content d’avoir pu faire une bonne prestation mais je suis aussi reconnaissant que l’équipe ait contribué à cela.”

Quel était le meilleur de vos quatre grands arrêts ?

”Celui devant Gerard Moreno (NdlR : le troisième) est le plus impressionnant. Surtout qu’il vient après une erreur de ma part (NdlR : il relâche le ballon sur une frappe à distance). Et le dernier, c’est juste de l’instinct. Je ne sais pas trop ce qui s’est passé. J’ai vu la balle et j’ai mis mon pied en opposition. Je viens de dire aux autres gardiens d’Anderlecht que je dois envoyer un message au gardien du Cercle. Il m’a inspiré pour cet arrêt, parce qu’il a eu le même réflexe contre nous.”

Votre famille a fait le déplacement, elle doit être fière !

”C’est génial. C’était parfait. J’ai pu les voir après le match et ils étaient fiers et heureux. C’était le meilleur sentiment possible. Vous savez, il y a quelques mois j’étais encore chez les Futures et là je vais jouer un quart de finale de Coupe d’Europe.”

Cette qualification est-elle plus forte que la séance de tirs au but face à Ludogorets ?

”Oui. Ludogorets est une bonne équipe mais Villarreal est une équipe d’un autre niveau.”

Peut-on vous appeler Mister Europe ?

”Non, mais vous pouvez dire qu’on est Team Europe !”

Ce vendredi, la sélection des Pays-Bas sera annoncée, vous devriez en être et peut-être jouer…

”J’espère déjà être dans la liste. Cela signifie beaucoup. C’est un rêve d’enfant de pouvoir jouer pour son pays.”

Resterez-vous à Anderlecht la saison prochaine ?

”Nous prenons semaine par semaine. L’été est encore loin et beaucoup de choses peuvent arriver mais j’adore l’équipe et le club et je me donne à fond pour eux.”