Brian Riemer confiant avant d'affronter l'AZ Alkmaar en Conference League: "J'ai le sentiment que nous pouvons faire un bon résultat"

Anderlecht recevra l'AZ le jeudi 13 avril et se rendra aux Pays-Bas le jeudi 20 avril. "Le fait de pouvoir compter sur un soutien important lors d'un match à l'extérieur peut vraiment changer la donne. De plus, en termes de préparation et de récupération, moins nous avons à voyager, mieux c'est. C'est donc aussi positif", dit le T1 mauves, qui félicite aussi l'Union et La Gantoise pour leur qualification. "Nous devons nous rappeler qu'en Europe, nous sommes dans la même équipe, dans le sens où nous avons bien besoin des points de tout le monde pour le coefficient européen, afin de pouvoir nous qualifier directement pour la Ligue des Champions à l'avenir. Nous pouvons vraiment tous en profiter."