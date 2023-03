Compliments de van Gaal, Puskas Award et poule de rêve : ce qu’il faut savoir sur l’AZ, le futur adversaire d'Anderlecht

Pascal Jansen a enfin trouvé le succès comme T1 depuis deux ans à l'AZ. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

L’entraîneur : fils d’artistes et ex-bras droit de van den Brom

L’ancien flamboyant sélectionneur des Pays-Bas n’a pas seulement complimenté la direction du club pour sa stratégie claire avec les jeunes. Il a aussi félicité Pascal Jansen, l’entraîneur de l’AZ. “Il m’a dit qu’il était fier de moi parce qu’il aimait notre façon de jouer et d’avoir des résultats alors que beaucoup de bons joueurs sont partis ces dernières années.”

Pascal Jansen n’est pas le plus connu des entraîneurs néerlandais mais, à 50 balais, il entraîne depuis… 30 ans. Souvent blessé, ce fils du duo musical Spooky and Sue, qui a connu un petit succès dans les seventies avec sa soul mélodieuse, a décidé de se consacrer très jeune au coaching. Avec un parcours tortueux, parfois comme adjoint, parfois comme coach des jeunes. En 2018, il devient l’assistant de John van den Brom à l’AZ où il séduit. Il reste dans le staff d’Arne Slot puis devient carrément T1 quand son boss est limogé fin d’année 2020. L’intérim fut tellement probant que la direction a vite arrêté de lui chercher un successeur.

Outre son amour du beau jeu à la hollandaise, Jansen a la réputation de faire progresser les jeunes. Il a notamment eu Gakpo (Liverpool), Scamacca (West Ham) et Berwijn (Ajax) sous ses ordres.

La star : un Grec décisif toutes les 78 minutes

Même si l’AZ a vendu Wijndal (10 millions à l’Ajax), Boadu (17 millions à Monaco), Koopmeiners (14 millions à l’Atalanta) et Stengs (15 millions à Nice, en prêt à l’Antwerp) ces deux dernières saisons, le club d’Alkmaar possède toujours quelques talents très intéressants. Le joueur le plus performant cette saison est l’avant-centre grec Vangelis Pavlidis, qui a été décisif… 29 fois (19 buts, 10 assists) en 28 rencontres (une action décisive toutes les 78 minutes).

S’il reste relativement peu connu au niveau européen, il était sorti de l’anonymat en mai 2021 en inscrivant en étant nommé pour le Puskas Award, l’élection Fifa du plus beau but de l’année. Il avait eu cet honneur pour son slalom géant dans la défense du Fortuna Sittard quand il portait encore les couleurs de Willem II. Un but en solo qui avait des airs du bijou de Zlatan Ibrahimovic, inscrit contre le NAC Breda quand il jouait à l’Ajax.

Le parcours : 12 victoires en 14 matchs et 34 buts marqués

Quatorze matchs européens et douze victoires. Le parcours de l’AZ en Conference League est impressionnant, avec déjà 34 buts inscrits. Mais ce chemin jusqu’aux quarts de finale est aussi à relativiser. Du deuxième tour des qualifications jusqu’à la phase de poules, le club néerlandais a aussi de la chance au tirage. Avec notamment le groupe le plus faible du plateau : Dnipro, Vaduz et Limassol.

L’unique véritable exploit européen, c’est l’élimination de la Lazio en huitièmes de finale. Avec une victoire à l’aller et au retour contre les hommes de Maurizio Sarri. Comme ce que l’AZ avait réussi 2011-2012 en Europa League contre le RSCA, lors de l’unique confrontation officielle entre les deux clubs.