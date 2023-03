On vient d’assister à un miracle ?

"Oui et non. Oui, parce que peu d’équipes du top absolu en Europe parviennent à venir gagner ici à Villarreal. Non, parce que nous n’avons pas volé cette qualification. J’ai vu les stats après le match. Nous avons frappé 13 fois au but, Villarreal 26 fois. Nous avons 2,1 expected goals, Villarreal 2,9. L’écart n’est pas grand. Et c’est vrai qu’on a parfois eu un peu de réussite, grâce à un Bart Verbruggen exceptionnel. Mais je félicite tout le monde."

Verbruggen doit être le nouveau numéro 1 des Pays Bas ?

"S’ils veulent gagner…. J’en suis convaincu qu’il ferait bien son boulot. Mais c’est à l’entraîneur des Pays-Bas de décider, pas à moi. Mais si je peux être dur avec lui, je dois dire que sur son formidable arrêt, c’est lui qui s’est mis dans les embarras en lâchant le ballon."

C’était un pari risqué de débuter avec Raman au lieu de l’homme en forme Slimani ?

"Honnêtement, je pensais qu’on pourrait faire plus de mal à Villarreal avec la vitesse de Raman, mais cela n’a pas vraiment fonctionné. Et Slimani ? On a encore un match dimanche, hein. Slimani n’est pas le plus jeune."

Deux joueurs - Verschaeren et Amuzu - sont sortis sur blessure : seront-ils out longtemps ?

"Non. Il s’agissait de crampes. Yari était un peu déshydraté. Mais pas de problème. Ils pourront jouer le prochain match."

Lech Poznan, la Fiorentina, Bâle, l’AZ, Nice ou… Gand : qui voulez-vous rencontrer ?

"Quand on est parmi les huit derniers rescapés, on ne peut rencontrer qu’une équipe forte. C’est un honneur d’être en quarts. Mais si je peux choisir, je préférerais ne pas affronter Gand. Tout simplement parce que ce serait un peu monotone, vu qu’on affronte Gand chaque saison en Jupiler Pro League."