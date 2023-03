L'avis de l'expert: Bart, Yari et Zeno seront intenables

À lire aussi

Bart Verbruggen a été carrément exceptionnel, Yari Verschaeren a montré pourquoi son coach le compare à Lukas Modric, Zeno Debast a prêté main-forte à son capitaine Vertonghen quand ce dernier a failli plier. On pourrait même ajouter Moussa N’Diaye qui a été fabuleux lors des deux matchs. Et Arnstad a fait une montée au jeu cinq étoiles. Mais il y a aussi un revers à cette médaille. Les grands clubs ne sont pas aveugles. Et ils ne sont pas cons. Ils savent que vu sa situation financière, Anderlecht ne peut pas demander des dizaines de millions par joueur. Hélas !, on doit donc craindre un départ des héros de la Ceramica lors du prochain mercato. Mais en attendant, savourons pleinement cet exploit. Si on peut éliminer le favori à la victoire finale, pourquoi ne pas rêver plus grand... de cette finale ?